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В Праге в грядущие выходные перекроют дороги и изменят маршруты трамваев

В Праге в грядущие выходные перекроют дороги и изменят маршруты трамваев

Александра Кириченко 986 0
17 ноября в Чехии отмечают 30-летний юбилей Бархатной революции. Основные массовые мероприятия в Праге состоятся в воскресенье, но уже в субботу в городе начнут действовать ограничения для транспорта.
Фото: Praha.ru
В Праге в грядущие выходные перекроют дороги и изменят маршруты трамваев

Автомобильный транспорт

Самые серьезные ограничения затронут улицы Wilsonova, Mezibranská и Legerova.

Wilsonova и Mezibranská будут частично закрыты на участке от главного вокзала до улицы Žitná (перекроют левую полосу) с 18:00 16 ноября до 18:00 17 ноября. Этот же участок закроют полностью с 18:00 до 23:00 воскресенья, 17 ноября.

Улицу Legerova частично перекроют с 20:00 16 ноября до 23:00 17 ноября, т. к. по ней будет организован объезд упомянутого выше участка. 

Ограничения 16 и 17 ноября

По соединительной дороге Wilsonova – Wilsonova у парковки Slovan нельзя будет проехать с 20:00 субботы до 23:00 воскресенья. Объезд предполагается по маршруту Legerova – Wilsonova (по направлению Bulhar) – съезд к перекрестку Bulhar – въезд Wilsonova – Mezibranská (во время полного закрытия улиц Wilsonova и Mezibranská нужно будет продолжить движение по Legerova).

Также ограничения ожидаются на Вацлавской площади, Национальном проспекте, улице Albertov и на трассе юбилейного шествия – с Албертова через Вышеград в центр города.
 
Общественный транспорт

Пражский магистрат советует для перемещения в центре пользоваться не наземным транспортом, а метро. В субботу оно будет ходить в усиленном режиме в связи с демонстрацией на Летне. Также будут запущены трамвайные маршруты №31 (от метро «Влтавска» и №36 (Главный вокзал — площадь Республики — «Спарта» — метро «Градчанска» и «Дейвицка»). После окончания акции возможно ограничение трамвайного движения на участке Klárov — Čechův most — Štefánikův most — Nábřeží Kpt. Jaroše.

В субботу в связи с видеопроекцией около Национального театра и другими мероприятиями будет усилено движение метро через станцию «Национальный проспект». С 17:30 до 20:30 трамваи не будут ходить по Национальному проспекту и мосту Легионеров. Трамваи №№2, 18, 22, 23 и 41 поедут по правому берегу через площади Палацкего и Йирасека на Староместскую площадь, №9 на участке Lazarská — Anděl пойдет через остановки Myslíkova, Jiráskovo и Palackého náměstí. Аналогичная схема будет действовать в воскресенье с 05:00 до 24:00.

Из-за юбилейного шествия, которое начнется на Албертове в районе 14:00 и повторит маршрут 30-летней давности, трамваи в районе остановки Albertov не будут ходить с 14:30 до 15:30. Маршруты №№7, 14 и 18 поедут через I. P. Pavlova и Карлову площадь. На участке Otakarova — Divadlo Na Fidlovačce — Svatoplukova — Ostrčilovo náměstí вместо трамваев запустят автобус X7.

Порядок в городе

В выходные полиция будет дежурить в Праге усиленном режиме, как и операционный центр пражского магистрата. Последний поможет в координации работы нарядов скорой помощи, спасателей и других служб. В субботу с 09:00 до 21:00 и в воскресенье с 08:00 до 20:00 будет работать бесплатная информационная линия 800 100 991.

Источник: пресс-служба пражского магистрата и dpp.cz

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Темы
Прага транспорт Транспортное предприятие Праги Автомобили ограничение
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