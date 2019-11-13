В Словакии автобус столкнулся с грузовиком, минимум 13 погибших

Авария произошла после полудня 13 ноября около города Нитра на юге Словакии. На место прибыл вертолет спасательной службы. Позже стало известно, что автобус перевозил школьников.

Фото: Hasiči SR / Facebook

Представители пожарной службы сообщают, что число жертв может вырасти. «Мы можем подтвердить, что произошло столкновение автобуса с грузовым автомобилем. Речь идет о ДТП с огромным числом пострадавших. Спасатели сейчас на месте оказывают помощь раненым и оценивают тяжесть их состояния. На месте семь машин скорой помощи, один вертолет, еще один ожидается», — сообщил пресс-секретарь операционного штаба спасателей Йозеф Минач.

Изначально сообщалось о 13 погибших и около 20 раненых, позже подтвердилась информация о 12 жертвах. Сообщается, что автобус перевозил учеников средней школы. Водитель пытался увернуться от столкновения с грузовиком, но бесуспешно: грузовой автомобиль врезался в бок автобуса, последний перевернулся и оказался в канаве у дороги.

Из-за аварии перекрыта автомагистраль I/65 между городами Нитра и Злате-Моравце.

Источник: novinky.cz