Своим гражданством гордятся 53% чехов

Подобные опросы проводятся с 2001 года. Только в 2001 и 2005 годах, когда состоялись два первые исследования, доля гордых чешским гражданством была выше, 54 и 57% соответственно. После этого оптимизм чехов стал снижаться, и в 2013 году о гордости сообщило минимальное количество, 39% респондентов.
Есть и те, кто стыдится чешского гражданства. Сейчас таких 6% — минимум с 2001 года. В 2012 году об этой эмоции сообщили 18%.
Стоит отметить, что чаще всего гражданством Чехии гордятся пенсионеры, люди с высшим образованием и сторонники партии ANO. В опросе участвовал 1021 человек старше 15 лет.
Источник: ceskenoviny.cz