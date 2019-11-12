Своим гражданством гордятся 53% чехов

Согласно опросу Центра изучения общественного мнения Академии наук, число тех, кто гордится своей принадлежностью к Чешской Республике, достигло максимального уровня с 2005 года.

Фото: Sébastien Avenet / flickr

Подобные опросы проводятся с 2001 года. Только в 2001 и 2005 годах, когда состоялись два первые исследования, доля гордых чешским гражданством была выше, 54 и 57% соответственно. После этого оптимизм чехов стал снижаться, и в 2013 году о гордости сообщило минимальное количество, 39% респондентов.

Есть и те, кто стыдится чешского гражданства. Сейчас таких 6% — минимум с 2001 года. В 2012 году об этой эмоции сообщили 18%.

Стоит отметить, что чаще всего гражданством Чехии гордятся пенсионеры, люди с высшим образованием и сторонники партии ANO. В опросе участвовал 1021 человек старше 15 лет.

Источник: ceskenoviny.cz