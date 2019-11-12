В ночь на среду в семи краях Чехии ожидаются первые снегопады

Мокрый и тяжелый снег пойдет после 18:00 во вторник, 12 ноября, прежде всего в юго-восточной и восточной частях страны. На высоте от 400 м над уровнем моря может выпасть 5-10 см. До этого снег в текущем сезоне шел только в горах.

Как сообщает Чешский гидрометеорологический институт, «зимние» осадки ожидаются Среднечешском, Южночешском, Пльзеньском, Либерецком краях, Высочине и некоторых областях Краловеградецкого и Пардубицкого краев. На высоте в 400-600 м над уровнем моря должно выпасть около 5 см снега, местами – до 10 см, но не исключены снегопады и на более низких участках.

Под тяжестью мокрого снега могут ломаться ветви деревьев, что способно привести к перебоям с электроснабжением и заблокировать дороги.

Следующий снегопад метеорологи ожидают в среду после полудня. Он продлится до 03:00 четверга, 14 ноября.

Погода способствует началу горнолыжного сезона. В грядущие выходные его откроет курорт «Монинец» в районе Пршибрама.

Источник: ceskenoviny.cz