Понедельник принес больше всего смертей на дорогах Чехии за последние 2,5 года

11 ноября в ДТП на территории республики погибли восемь человек. Последний раз такое количество жертв было зафиксировано в полицейской статистике 24 июня 2017 года.

Фото: Policie ČR

Больше всего жизней в понедельник унесло столкновение трех автомобилей на трассе между Зноймо и Моравске-Будеёвице. Там погибли четыре человека, и в больнице оказался ребенок, находившийся в одной из машин. Виновник аварии, водитель Audi A6 с австрийскими номерами, обгонял грузовик на подъеме в отсутствие видимости и пересек сплошную разделительную линию. В результате движение на трассе было остановлено почти на шесть часов.

Другая смертельная авария произошла вечером в Южной Моравии, на 20-м километре магистрали D2 по направлению к Брно. Там погиб водитель. Причина ДТП выясняется.

Следующей жертвой стала молодая женщина, погибшая вечером в столкновении двух пассажирских автомобилей в Отроковице в Злинском крае. Там же три человека получили тяжелые травмы. В дыхании одного из водителей обнаружено 0,37 промилле алкоголя.

Также утром мусоровоз в Либоховице (Устецкий край) задавил работника коммунальной службы, а в Южночешском крае погиб пешеход.

Всего с января по октябрь этого года в ДТП на территории Чехии погибли 458 человек. В ноябре зафиксировано 25 жертв, и только три дня обошлись без смертельных случаев на дорогах.

Источник: aktualne.cz