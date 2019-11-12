Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.55
USD
23.2
RUB
0.36
UAH
0.95
Энциклопедия Карта Погода
10n 1 °C
Полиция расследует двойное самоубийство матери и сына в пражских Стодулках

Полиция расследует двойное самоубийство матери и сына в пражских Стодулках

Дмитрий Иволга 1735 0
45-летняя женщина и ее 17-летний сын выбросились из окна седьмого этажа во внутренний двор панельного дома в понедельник, 11 ноября.
Фото: Týdeník Policie
Полиция расследует двойное самоубийство матери и сына в пражских Стодулках

Трагедия произошла после 15:00 на улице Janského в Праге 13. Молодой человек умер на месте. «Медики около получаса боролись за жизнь женщины, но, к сожалению, она тоже скончалась от травм», — сообщила пресс-секретарь службы скорой помощи Яна Поштова.

Как уточняют novinky.cz, пожарным пришлось вскрыть дверь, чтобы попасть в квартиру, откуда выпали люди. Также сервер напоминает, что пражская полиция расследует еще один подобный случай самоубийства: в понедельник рано утром из окна в районе Дейвице выбросился 38-летний мужчина.

Источник: prazsky.denik.cz 

Рассказать всем:
Темы
Прага полиция самоубийство
Читайте
по теме 
Матрешки и вайфай: о чем еще мэр Зденек Гржиб говорил на встрече с русскоязычными жителями Праги
12.11.2019 10:14 Интервью
Матрешки и вайфай: о чем еще мэр Зденек Гржиб говорил на встрече с русскоязычными жителями Праги
1181 0
На демонстрации 16 ноября Бабишу предъявят ультиматум
11.11.2019 16:14 Политика
На демонстрации 16 ноября Бабишу предъявят ультиматум
1158 0
Café SOFA — стильное кафе с авторской кухней и десертами
11.11.2019 15:20 Еда
Café SOFA — стильное кафе с авторской кухней и десертами
538 0
Выбрано место для новогодней видеопроекции в Праге
11.11.2019 14:03 Культура
Выбрано место для новогодней видеопроекции в Праге
871 0
Последние новости:
12
ноября
Минюст РФ внес чешскую гуманитарную организацию «Человек в беде» в список нежелательных
12.11.2019 18:15 Политика
Минюст РФ внес чешскую гуманитарную организацию «Человек в беде» в список нежелательных
392 0
Своим гражданством гордятся 53% чехов
12.11.2019 16:49 Общество
Своим гражданством гордятся 53% чехов
264 0
В ночь на среду в семи краях Чехии ожидаются первые снегопады
12.11.2019 14:30 Общество
В ночь на среду в семи краях Чехии ожидаются первые снегопады
839 0
Понедельник принес больше всего смертей на дорогах Чехии за последние 2,5 года
12.11.2019 12:15 Общество
Понедельник принес больше всего смертей на дорогах Чехии за последние 2,5 года
628 0
Матрешки и вайфай: о чем еще мэр Зденек Гржиб говорил на встрече с русскоязычными жителями Праги
12.11.2019 10:14 Интервью
Матрешки и вайфай: о чем еще мэр Зденек Гржиб говорил на встрече с русскоязычными жителями Праги
1181 0
11
ноября
На демонстрации 16 ноября Бабишу предъявят ультиматум
11.11.2019 16:14 Политика
На демонстрации 16 ноября Бабишу предъявят ультиматум
1158 0
Выбрано место для новогодней видеопроекции в Праге
11.11.2019 14:03 Культура
Выбрано место для новогодней видеопроекции в Праге
871 0
Чехия опустилась на четвертое место в мире по потреблению алкоголя
11.11.2019 13:12 Общество
Чехия опустилась на четвертое место в мире по потреблению алкоголя
942 0
Проездные в Праге наконец можно будет хранить в мобильном приложении
11.11.2019 10:38 Общество
Проездные в Праге наконец можно будет хранить в мобильном приложении
1387 0
Чешская Академия наук начинает 19-ю Неделю науки и техники
11.11.2019 10:04 Общество
Чешская Академия наук начинает 19-ю Неделю науки и техники
286 0


Мобильная версия