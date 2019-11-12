Полиция расследует двойное самоубийство матери и сына в пражских Стодулках

45-летняя женщина и ее 17-летний сын выбросились из окна седьмого этажа во внутренний двор панельного дома в понедельник, 11 ноября.

Фото: Týdeník Policie

Трагедия произошла после 15:00 на улице Janského в Праге 13. Молодой человек умер на месте. «Медики около получаса боролись за жизнь женщины, но, к сожалению, она тоже скончалась от травм», — сообщила пресс-секретарь службы скорой помощи Яна Поштова.

Как уточняют novinky.cz, пожарным пришлось вскрыть дверь, чтобы попасть в квартиру, откуда выпали люди. Также сервер напоминает, что пражская полиция расследует еще один подобный случай самоубийства: в понедельник рано утром из окна в районе Дейвице выбросился 38-летний мужчина.

Источник: prazsky.denik.cz