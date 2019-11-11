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Чехия опустилась на четвертое место в мире по потреблению алкоголя

Чехия опустилась на четвертое место в мире по потреблению алкоголя

Александра Кириченко 472 0
Согласно новому исследованию Организации экономического сотрудничества и развития, лидирует по этому показателю Литва, где человек старше 15 лет в среднем выпивает 12,3 литра чистого спирта в год. Чехия ранее была на втором месте, но теперь пропустила вперед Австрию и Францию.
Чехия опустилась на четвертое место в мире по потреблению алкоголя

Среднестатистический чех, если верить исследованию, в год выпивает 11,6 литра спирта, а россиянин – 11,1 литра (седьмое место). Словакия с показателем в 9,7 литра делит 15-ю строчку с Великобританией, а самыми непьющими странами признаны Индонезия (0,3 литра), Турция (1,4 литра), Израиль (2,6 литра), Индия (3,0 литра) и Коста-Рика (3,8 литра).

В исследовании отмечается, что почти во всех государствах по сравнению с 2007 годом стали пить меньше. В Чехии потребление алкоголя может сократиться со следующего года из-за роста потребительских налогов, одобренного нижней палатой парламента. Так, для пол-литровой бутылки алкоголя крепостью 40 градусов налог вырастет с нынешних 57 крон до 64,50 кроны. Пива и вин изменения не коснутся.

Источник: lidovky.cz

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Темы
алкоголь алкоголизм статистика
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