Проездные в Праге наконец можно будет хранить в мобильном приложении

С декабря электронные проездные купоны можно будет не только привязать к физическому носителю, например карте Lítačka, но и закачать в мобильный телефон.

Фото: metro.cz

Для хранения купонов предназначено приложение PID Lítačka. Контролерам будет достаточно предъявить телефон – они с помощью специального оборудования отсканируют QR-код или прочтут NFC-чип на платформе Android, пояснил пресс-секретарь оператора системы муниципальной компании Антонин Блага. Нововведение обошлось предприятию почти в 750 тысяч крон и затронет 26 перевозчиков, работающих в столице и Среднечешском крае.

Также пассажиры смогут оплачивать проездные через мобильное приложение, которое пока позволяет купить только отдельные билеты. Однако эта опция появится позже, вероятно, в первом квартале следующего года.

В перспективе приложение PID Lítačka, кроме общественного транспорта, охватит каршеринг и аренду велосипедов и позволит оплатить билет и парковку единой транзакцией.

Напомним, сейчас проездные купоны на общественный транспорт, кроме специальной карты Lítačka, можно привязать к In Karta, выпускаемой Чешскими железными дорогами, или к банковским картам Mastercard или Visa. Соответственно, их нужно все время носить с собой и быть готовым предъявить контролеру.

Источник: e15.cz