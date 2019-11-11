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Проездные в Праге наконец можно будет хранить в мобильном приложении

Проездные в Праге наконец можно будет хранить в мобильном приложении

Александра Кириченко 1001 0
С декабря электронные проездные купоны можно будет не только привязать к физическому носителю, например карте Lítačka, но и закачать в мобильный телефон.
Фото: metro.cz
Проездные в Праге наконец можно будет хранить в мобильном приложении

Для хранения купонов предназначено приложение PID Lítačka. Контролерам будет достаточно предъявить телефон – они с помощью специального оборудования отсканируют QR-код или прочтут NFC-чип на платформе Android, пояснил пресс-секретарь оператора системы муниципальной компании Антонин Блага. Нововведение обошлось предприятию почти в 750 тысяч крон и затронет 26 перевозчиков, работающих в столице и Среднечешском крае.

Также пассажиры смогут оплачивать проездные через мобильное приложение, которое пока позволяет купить только отдельные билеты. Однако эта опция появится позже, вероятно, в первом квартале следующего года.

В перспективе приложение PID Lítačka, кроме общественного транспорта, охватит каршеринг и аренду велосипедов и позволит оплатить билет и парковку единой транзакцией.

Напомним, сейчас проездные купоны на общественный транспорт, кроме специальной карты Lítačka, можно привязать к In Karta, выпускаемой Чешскими железными дорогами, или к банковским картам Mastercard или Visa. Соответственно, их нужно все время носить с собой и быть готовым предъявить контролеру.

Источник: e15.cz 

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Темы
Литачка Транспортное предприятие Праги транспорт билеты
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