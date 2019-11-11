Как построить дом в Чехии: в интернете появилось пошаговое руководство

Команда омбудсмена Анны Шабатовой запустила сайт под названием Domek polopatě, на котором представлена исчерпывающая инструкция по строительству частного дома.

«Мы поможем человеку, гражданину пройти этот путь с того момента, как он только принял решение о строительстве, до последнего этапа, когда осталось получить номер дома», — говорит Шабатова. Она уточняет, что связанные со строительством вопросы — вторые по популярности среди тех, которыми занимается в Чехии защитник прав человека.

На сайте, например, указано, в какое ведомство обращаться за разрешениями и что делать, если документацию не предоставляют в установленные законом сроки. Там же приложены все необходимые образцы и формуляры. «Мы стараемся представить все в простой, наглядной, “человеческой” форме. Сайт предназначен для максимально широкой общественности», — уточняет представительница офиса омбудсмена по вопросам строительства Яна Грегорова.

Ранее 420on.cz писал, что Чехия находится среди стран, где получить разрешение на строительство наиболее сложно. Для этого необходимо собрать 21 документ, что в среднем занимает 246 дней.

Источник: Česká televize