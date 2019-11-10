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Метеорологи предупредили о гололеде и сильном тумане

Метеорологи предупредили о гололеде и сильном тумане

Александра Кириченко 665 0
С ночи на понедельник до 11 часов 11 ноября на большей части территории Чехии ожидается сильный туман, а в Среднечешском, Оломоуцком краях и в Высочине — гололедица на дорогах.
Метеорологи предупредили о гололеде и сильном тумане

«В тумане необходимо снизить скорость и вести автомобиль очень осторожно. Продолжительные туманы при холодной погоде приводят к образованию гололедицы», — сообщили метеорологи. Предупреждение о морозном тумане объявлено для Праги, Высочины, Среднечешского, Пльзеньского, Карловарского, Устецкого, Южночешского, Либерецкого, Краловеградецкого и Пардцбицкого краев и части Оломоуцкого края.

Между тем в Крконошских горах, как сообщают ceskenoviny.cz, в эти выходные выпал снег. Толщина снежного покрова у Луговой турбазы на высоте 1415 м составляет 5 см, на Снежке – около 3 см.

В последующие дни снег может пойти и в низинах в сочетании с дождем.

Источник: novinky.cz 

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погода горы
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