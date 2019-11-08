Полиция нашла «гонщика Формулы-1», промчавшегося по автомагистрали D4

Мужчину на красном болиде засняли другие участники дорожного движения между Пршибрамом и Добржишем 8 сентября этого года. Ему грозит штраф от 5 до 10 тысяч крон и запрет вождения на год.

Фото: Policie ČR

По закону ездить на подобных транспортных средствах по обычным дорогам нельзя. Полиция опубликовала видео и обратилась к возможным свидетелям «гонки». В результате, как рассказала пресс-секретарь полиции Пршибрама Моника Моника Шиндлова, было получено достаточно информации, чтобы установить личность нарушителя. Им оказался 45-летний мужчина.

Результаты расследования уже переданы соответствующим органам. В полиции подчеркивают, что, управляя автомобилем, технически не приспособленным для обычных дорог, водитель создавал опасность для других участников дорожного движения.

Источник: aktualne.cz