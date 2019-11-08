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Началось строительство нового пешеходного моста в пражской Трое

Началось строительство нового пешеходного моста в пражской Трое

Александра Кириченко 160 0
Он заменит старый мост через Влтаву, обрушившийся 2 декабря 2017 года. Работы продлятся около года и обойдутся в 128 млн крон.
Фото: пресс-служба пражского магистрата
Началось строительство нового пешеходного моста в пражской Трое

Изначально планировалось, что мост будет открыт уже летом 2020 года, однако подготовка к строительству заняла больше времени, чем ожидали столичные власти. 

«Сроки сдачи работ назначены на осень следующего года, на октябрь», — пояснил Йиржи Бажата, директор подразделения крупных проектов компании Stavby mostů Praha (SMP), которая занимается строительством Тройского моста.

Длина нового моста составит более 250 м, ширина — 4 м. Он предназначен для пешеходов и велосипедистов, тем не менее по конструкции при необходимости сможет проехать автомобиль весом до 3,5 т, например скорая помощь. Мост будет лучше защищен от коррозии и наводнений, чем предыдущий, благодаря более современной и надежной конструкции, и его техническое состояние станет проще контролировать.

При обрушении моста в декабре 2017 года четыре человека были ранены, двое из них — серьезно. В прошлом году каждый из пострадавших получил от города компенсацию в 50 тысяч крон. Кроме того, они получили выплаты от страховой компании, размер которых не раскрывается. Сейчас на месте упавшего моста ходит паром.

Расследование правоохранительных органов показывает, что плохое или даже аварийное состояние пешеходного моста было зафиксировано в ряде документов и экспертиз компании, отвечающей за эксплуатацию конструкции, не позднее 1995 года. Следователи утверждают, что проект моста не соответствовал утвержденным стандартам. Несущие кабели не были спрятаны в бетоне, поэтому металлические канаты не были защищены от коррозии. В процессе эксплуатации моста на нем начали появляться трещины, в которые попадала вода.

Источник: aktualne.cz 

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Темы
мост строительство Прага
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