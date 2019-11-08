На новогодний салют в Праге собрали 38 тысяч из полумиллиона крон

Организаторы последних пяти огненных шоу в середине октября объявили сбор средств на проведение фейерверка 1 января 2020 года. Всего на подготовку салюта нужно до 3 млн крон, и 500 тысяч из этой суммы планируется привлечь у общественности.

Фото: ©Prague City Tourism

К пятнице, 8 ноября, на прозрачном банковском счету находится 38 тысяч крон. Самый крупный перевод составляет 5 тысяч крон, в основном люди жертвуют от 50 до 200 крон.

Руководство Праги сообщило о решении заменить классический новогодний фейерверк видеомаппингом в августе, объяснив это тем, что салют наносит вред живой природе. На проведение современного шоу столичные власти объявили тендер, который позже был отменен, так как заявку подал всего один участник. Позже будет проведен новый конкурс с более мягкими условиями.

Магистрат также предупредил, что организация крупных пиротехнических шоу должна быть согласована с местными властями и координироваться с городской полицией. Стоит отметить, что в центре Праги не так много мест для эффектного запуска крупных фейерверков. В минувшие годы салют запускали с Летны, холма Витков и понтона на Влтаве.

Источник: novinky.cz