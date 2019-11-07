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Из-за забастовки Lufthansa отменены рейсы в Прагу и из Праги
Из-за забастовки Lufthansa отменены рейсы в Прагу и из Праги
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Бортовой персонал немецкой авиакомпании проводит масштабную забастовку 7 и 8 ноября. Из-за нее отменено около 1300 рейсов по всему миру, прежде всего с вылетом из Германии. Полеты между Прагой, Мюнхеном и Франкфуртом-на-Майне также затронуты.
Фото: twitter.com/PragueAirport
Как сообщило руководство аэропорта имени Вацлава Гавела, пока известно об отмене 12 рейсов, запланированных на четверг и пятницу. Подробную информацию можно узнать на сайте авиакомпании.
Профсоюзы, организовавшие забастовку, требуют увеличения надбавок для бортового персонала и упрощение перевода сезонных работников на постоянную занятость. В глобальном масштабе акция затронет около 180 тысяч пассажиров.
Источник: aktualne.cz