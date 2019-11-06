Количество нелегальных мигрантов в Чехии увеличилось

С начала этого года чешская полиция задержала на 15% больше нелегалов, чем за аналогичный период 2018-го. За первые три квартала их число достигло 4273. Растет как число транзитных мигрантов, направляющихся прежде всего в Германию, так и постоянно проживающих в Чехии без необходимых документов.

Фото: denik.cz

Число нелегальных мигрантов, стремившихся попасть через Чехию в другие страны, выросло на 25% и приблизилось к 200. Стоит отметить, что в 2015 году, в разгар миграционного кризиса, было выявлено около 3300 таких случаев.

По данным полиции по делам иностранцев, в этом году более чем в половине выявленных случаев транзитные нелегалы попадали в Чехию через Словакию. В аэропортах чаще всего задерживали иностранцев, прилетевших из греческих Афин. Третьим по масштабности источником сквозного миграционного потока стала Австрия. Чаще всего задержанные оказывались гражданами Афганистана, Ирака, Сирии, Ирана и Йемена.

Если в начале миграционного кризиса люди пытались нелегально попасть в Чехию в основном на поездах, сейчас в этом отношении лидируют грузовые автомобили. С начала года в них обнаружено 79 беженцев. Далее в порядке убывания популярности следуют самолеты (51 человек), поезда (25), автобусы (23) и пассажирские автомобили (23), сообщила пресс-секретарь полиции по делам иностранцев Рената Грецманова.

Источник: novinky.cz