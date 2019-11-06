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В Праге неизвестный угнал автомобиль с шестимесячным младенцем

В Праге неизвестный угнал автомобиль с шестимесячным младенцем

Дмитрий Иволга 602 0
Авто марки Audi оставила у школы на улице Mikulova (район Ходов) 41-летняя женщина. Она отправилась за старшей дочерью, не заглушив мотор, и через пять минут машины с младенцем в автокресле уже не было.
Фото: Policie ČR
В Праге неизвестный угнал автомобиль с шестимесячным младенцем

Как рассказал пресс-секретарь пражской полиции Ян Данек, ЧП произошло в понедельник, 4 ноября. Угонщик, видимо, не сразу заметил спящего ребенка. Примерно через 5 км от школы мужчина затормозил у парковки и выставил автокресло с шестимесячной девочкой прямо на землю. Ребенка увидела проходившая мимо женщина и отнесла в полицию. 

«Девочка в порядке, ее передали матери», — сообщил Данек.

Автомобиль полиция нашла в ночь на среду на перекрестке улиц U plynárny и Nad Vinným potokem в Праге 4. Его водитель попал в аварию. 

Злоумышленника в черной куртке засняла уличная камера, однако его лицо разглядеть не удалось. Неизвестному грозит до пяти лет лишения свободы по статье «кража». В полиции просят всех, кто проезжал мимо места угона в понедельник в районе 15:30, позвонить по номеру 158: возможно, на видеорегистраторах есть запись происшествия.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
полиция кражи угоны преступность Прага дети
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