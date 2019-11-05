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Еврейской общине вернут брусчатку из надгробий, уложенную в центре Праги

Еврейской общине вернут брусчатку из надгробий, уложенную в центре Праги

Александра Кириченко 313 0
Пражский магистрат готовит меморандум, согласно которому камни из столичных мостовых с сохранившимся элементами надгробных надписей будут бесплатно переданы еврейской общине. О наличии таких камней в центре, в частности на улице Na Příkopě между Вацлавской площадью и площадью Республики, стало известно в январе 2019 года.
Фото: nadace Kolel Damesek Eliezer
Еврейской общине вернут брусчатку из надгробий, уложенную в центре Праги

Меморандум предполагает, что власти столицы вместе с представителями общины определят места, где использовались подобные камни. При проведении там дорожных работ брусчатку с остатками надписей на обратной стороне передадут для последующего размещения на Старом еврейском кладбище на Жижкове.

На то, что брусчатка более темного оттенка, выложенная на улице Na Příkopě, частично выполнена из бывших надгробий, обратила внимание телерадиокомпания BBC. Предположительно, эти камни были изготовлены из памятников с одного из двух еврейских кладбищ в деревне Удлице Устецкого края и уложены в 1987 году перед визитом лидера СССР Михаила Горбачева. Одно из кладбищ было разрушено во время Второй мировой войны, второе – после.

Источник: idnes.cz 

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Прага евреи магистрат
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