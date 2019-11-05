Россиянину, сбившему в Праге на Новый год туристку, оставили в силе девятилетний срок

Пражский верховный суд оставил в силе наказание россиянину Олегу Губину, который в ночь на 1 января 2018 года насмерть сбил на пешеходном переходе туристку из Колумбии.

Как ранее писал 420on.cz, Пражский городской суд 15 июля приговорил гражданина России к девяти годам в колонии строгого режима. Приговор был вынесен заочно, так как освобожденный под залог Губин сбежал из Чехии, предположительно в Москву.

Апелляции подавали обе стороны: адвокат просил замены реального срока условным, обвинитель – 15-летнего заключения. Суд призвал их доводы необоснованными.

Губин, севший за руль своего автомобиля Mercedes S500 пьяным, превысивший скорость и совершивший наезд на 26-летнюю женщину на пешеходном переходе, был признан виновным в создании общественной угрозы: кроме погибшей туристки, его действия названы опасными еще для 10 человек, находившихся в тот момент поблизости.

Также россиянину запрещено в течение 10 лет садиться за руль, а после отбытия наказания ему предстоит бессрочное выдворение из Чешской Республики.

Мужчина, взятый под стражу вскоре после трагического ДТП, заявлял, что ничего не помнит, однако сразу признал вину. Он начал сотрудничать со следствием и через три дня был отпущен под залог в 1 млн крон, так как раньше не совершал в Чехии противоправных деяний. Позднее Губин вместе с семьей покину страну, и адвокат Леонид Кушнаренко минувшей осенью признал, что его подзащитный «однозначно не собирается» участвовать в суде.

Источник: Česká televize