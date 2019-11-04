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Выбрана рождественская ель для Староместской площади. Фото

Выбрана рождественская ель для Староместской площади. Фото

Дмитрий Иволга 1338 0
Дерево высотой 24 метра растет на частном участке в городе Семилы Либерецкого края, недалеко от Чешского рая, Крконошских и Йизерских гор.
Фото: пресс-служба компании Taiko
Выбрана рождественская ель для Староместской площади. Фото

Главную рождественскую ель страны уже в девятый раз выбрали в ходе конкурса, участники которого могли предложить на рассмотрение организаторов, компании Taiko, любое подходящее условиям дерево. Выиграла зеленая красавица, выросшая на частной территории и номинированная хозяйкой этого участка: по словам женщины, ель стала слишком высокой и может упасть на постройки во время сильного ветра. Дендрологи проверили дерево и признали его здоровым. 

В этом году в конкурсе было представлено рекордное число деревьев – 42, однако всем условиям соответствовало лишь одно.

Рождественская ель для Праги

«У Праги будет красивое дерево, выросшее у нас в Семилах, под Крконошскими горами… Я верю, что эта замечательная ель принесет с собой атмосферу нашей уникальной природы в центр Праги и пробудит в сердце страны настоящее рождественское настроение», — заявила Лена Млейнкова, староста города Семилы.

Ель срубят в воскресенье, 24 ноября, после чего доставят в Прагу. В первый раз рождественские огни на дереве загорятся в субботу, 30 ноября.

Источник: пресс-служба компании Taiko

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Темы
Рождество Рождество в Праге Рождественские рынки Новый год
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