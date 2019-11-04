За запуск незарегистрированного дрона будет грозить штраф до 5 млн крон

Министр транспорта Владимир Кремлик подготовил законопроект, предполагающий обязательную регистрацию всех используемых в Чехии беспилотников. Требование должно вступить в силу в середине 2020 года.

Законопроект, который еще предстоит рассмотреть правительству, предполагает снабжение всех дронов регистрационными номерами. Они будут, как и у самолетов, состоять из букв ОК и комбинации других знаков. За запуск дрона без регистрации предусмотрен штраф до 5 млн крон. Нововведение затронет более ста тысяч беспилотных летательных аппаратов.

Пока в Чехии регистрации подлежат только дроны для коммерческого использования. Кроме идентификационного номера на них также должны быть указаны контакты владельца, чтобы с ним можно было связаться в случае падения аппарата. Чаще всего это происходит, когда беспилотник отлетает слишком далеко.

При введении обязательной регистрации для всех дронов сохранятся действующие ограничения, в частности зоны, в которых запрещены полеты. В Чехии их 13. Запускать беспилотники, например, нельзя над аэропортами, ядерными электростанциями, над Пражским Градом и прилегающей к нему частью исторического центра чешской столицы.

Источник: Česká televize