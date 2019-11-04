За запуск незарегистрированного дрона будет грозить штраф до 5 млн крон

Законопроект, который еще предстоит рассмотреть правительству, предполагает снабжение всех дронов регистрационными номерами. Они будут, как и у самолетов, состоять из букв ОК и комбинации других знаков. За запуск дрона без регистрации предусмотрен штраф до 5 млн крон. Нововведение затронет более ста тысяч беспилотных летательных аппаратов.
Пока в Чехии регистрации подлежат только дроны для коммерческого использования. Кроме идентификационного номера на них также должны быть указаны контакты владельца, чтобы с ним можно было связаться в случае падения аппарата. Чаще всего это происходит, когда беспилотник отлетает слишком далеко.
При введении обязательной регистрации для всех дронов сохранятся действующие ограничения, в частности зоны, в которых запрещены полеты. В Чехии их 13. Запускать беспилотники, например, нельзя над аэропортами, ядерными электростанциями, над Пражским Градом и прилегающей к нему частью исторического центра чешской столицы.
Источник: Česká televize