Проезд в центре Праги закрывают на три дня

С 06:00 понедельника, 4 ноября, до вечера среды автомобили не смогут проехать по району Мала-Страна между улицами Valdštejnská и Újezd, в обратном направлении также будет закрыт въезд на улицу Karmelitská. Это связано с ремонтом трамвайных путей.

Фото: ŠJů (cs:ŠJů) [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]

Как рассказал заместитель мэра по транспорту Адам Шейнгерр, водителям придется объезжать участок через тоннель «Бланка» или по Северо-южной магистрали. В перекрытую область смогут въехать только местные жители и транспортные службы.

Ограничения связаны с дорожными работами на улице Křižovnická и временным закрытием движения трамваев по набережной Сметаны. «На прошлой неделе ситуация была легче из-за каникул и отпусков, но на этой, как мы ожидаем, автомобилей станет на 30% больше», — пояснил Шейнгерр.

С начала прошлой недели трамваи (№№2, 17, 18 и 93) не ходят между остановками Staroměstská и Národní divadlo. Автомобили также не могут проехать по набережной. Работы должны завершиться 7 ноября.

Источник: ceskenoviny.cz