Пражские трамваи и автобусы вновь «отрастили» усы

Акция призвана напомнить мужчинам о необходимости регулярно проходить обследования. Также она помогает благотворительным фондам собирать средства на борьбу с раком яичников и простаты.
Понятие «Мовембрь» (Movember, от английского Moustache — усы и November — ноябрь) появилось в 2000-х годах. Участники акции по всему миру – и обычные люди, и знаменитости — в ноябре отращивают усы. Чехия впервые присоединилась к кампании в 2003 году по инициативе фонда «Мужчины против рака» (Muži proti rakovině).
Источник: dpp.cz