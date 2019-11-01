На заводе по производству боеприпасов в Пардубице прогремел взрыв, есть раненые

Утром в пятницу, 1 ноября, на линии по производству пороха на заводе Explosia прогремел взрыв. В результате серьезно пострадали четыре человека. Они были отправлены в ожоговый центр в Праге.

Фото: Autor: Michal Louč – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0

«Два человека получили ожоги более чем 30% тела, их ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату для вентиляции легких. В Прагу их доставляет вертолет», — рассказал пресс-секретарь скорой помощи Алеш Малы. Двух других пострадавших везут в больницу на автомобиле, они находятся в сознании. Позже поступили уточненные данные, что в Прагу были отправлены только трое пострадавших, одного отвезли в больницу города Градец-Кралове.

После взрыв в здании вспыхнул пожар, который был погашен в течение часа. Руководство Explosia сформировало комиссию для расследования причин ЧП.

На место происшествия выехал министр промышленности и торговли Карел Гавличек.

Компания Explosia производит взрывчатые вещества и боеприпасы. Фирма существует с 1920 года, а с 2002-го полностью принадлежит государству. В прошлом октябре на территории завода произошел небольшой взрыв, в результате которого никто не пострадал.

Источник: ceskenoviny.cz и novinky.cz