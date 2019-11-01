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В Праге прошла операция «Самокат»: 40 проверенных, 9 штрафов

В Праге прошла операция «Самокат»: 40 проверенных, 9 штрафов

Дмитрий Иволга 1428 0
Полиция отчиталась об итогах акции, в рамках которой на прошлой неделе стражи порядка проверяли в центре города людей, перемещающихся на электросамокатах. В результате 40 проверок было выявлено 9 случаев нарушений. Наиболее частыми проблемами оказались езда по тротуару, игнорирование дорожных знаков и использование самоката более чем одним человеком.
Фото: твиттер Policie ČR
В Праге прошла операция «Самокат»: 40 проверенных, 9 штрафов

Полиция также проверяла, не находятся ли люди в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Все нарушители были оштрафованы на месте. 

Как сообщил пресс-секретарь пражской полиции Ян Рыбански, в дальнейшем подобные акции будут проходить регулярно.

Напомним, в начале прошлой недели пражский магистрат официально расторг меморандум с компанией Lime – оператором электросамокатов для так называемого совместного использования. Это не означает, что служба прекратит свое существование: представители городских властей лишь выразили недовольство нынешними условиями. Магистрат и Lime должны заключить новый меморандум, в котором будет прописано страхование ответственности для всех пользователей самокатов, а также то, что компания будет сотрудничать с городскими коммунальными службами, разрешая им эвакуировать неправильно припаркованные транспортные средства.

Заместитель мэра Праги по транспорту Адам Шейнгерр подчеркнул, что в течение лета в больницу Na Františku обратилось несколько десятков человек, получивших травмы при езде на электросамокатах. Также в конце сентября в больницу была доставлена женщина после того, как в группу туристов въехал пьяный человек на самокате.

Lime в свою очередь готовится к весне обновить парк электросамокатов, снабдив их электронными дисплеями, на которых будет представлена важная информация. Кроме того, транспортные средства должны стать более стабильными.

Источник: novinky.cz 

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Темы
Прага полиция транспорт
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