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На выходных в Чехии потеплеет, но пройдут дожди

На выходных в Чехии потеплеет, но пройдут дожди

Марина Комарова 399 0
Солнечная, но холодная погода в конце рабочей недели сменится теплым фронтом на выходных. Однако это также принесет многочисленные осадки, рассказала Дагмар Гонсова из Meteopress.
На выходных в Чехии потеплеет, но пройдут дожди

Утром в четверг в Чехии были сильные заморозки: в Йизерских горах температура воздуха составила -13°C. В течение дня будет ясно и солнечно, однако столбик термометра не поднимется выше +9°C.

В пятницу будет такая же погода. Утром температура упадет до -5, в горных районах до -8 градусов, а днем воздух прогреется до +6...+10 градусов Цельсия. 

«В субботу в многих районах Чехии будет облачно с дождями. Утренние температуры составят 1-5 градусов выше нуля, а днем могут достигнуть 12-16 градусов тепла», — рассказала Гонсова. 

Пасмурная погода, сопровождаемая дождем, будет наблюдаться и в воскресенье. Утром температура опустится до +4...+8°C, а днем воздух прогреется до +13...+17°C.

Переменная облачность сохранится в понедельник, средняя температура воздуха днем не превысит 10 градусов выше нуля. 

Источник: novinky.cz

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Темы
погода Чехия
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