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С 2021 года краткосрочные электронные визы могут быть введены по всей России

С 2021 года краткосрочные электронные визы могут быть введены по всей России

Марина Комарова 292 0
В России в этом году были впервые введены электронные визы для упрощения процедуры въезда в страну. Нововведение пока действует только в трех российских городах — Санкт-Петербурге, Калининграде и Владивостоке, однако к 2021 году электронные визы планируют выдавать для въезда в любую точку страны.
С 2021 года краткосрочные электронные визы могут быть введены по всей России

«Мы зарегистрировали более 15 тысяч заявлений на получение электронных виз, и почти четыре тысячи человек уже посетили Санкт-Петербург», — рассказала Яна Макшинова из Управления по развитию туризма.

Новые правила распространяются на граждан 53 стран, включая Чехию. Пока электронная виза выдается бесплатно (в отличие от «бумажной», которая обходится чехам в сумму около двух тысяч крон), и заявитель может получить ее в течение четырех дней. Виза действительна в течение 30 дней, но только восемь из них можно провести в России.

Кроме того, в случае с Санкт-Петербургом документ действителен только для города и окрестностей, поехать в Москву или другую часть страны по нему невозможно. Помимо Санкт-Петербурга, также можно подать заявление на получение электронной визы для поездки во Владивосток или Калининград.

Президент России Владимир Путин объявил, что с 1 января 2021 года должна быть введена разовая электронная виза, позволяющая иностранцам посещать всю Россию в течение 16 дней.

Турфирмы ожидают, что Санкт-Петербург по итогам года впервые превзойдет Москву по количеству иностранных туристов. В прошлом году Петербург посетили 3,9 млн иностранцев, российскую столицу — 5 млн человек.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
Россия визы Чехия Туризм туристы иностранцы
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