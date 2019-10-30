Прага отремонтирует «тропу смерти» на магистрали

Начиная с конца ноября пешеходы наконец-то смогут безопасно добраться от Главного железнодорожного вокзала в Праге до района Винограды. Пешеходная дорожка у шоссе, ширина которой в некоторых местах составляет всего 30 см, будет расширена без сокращения полос движения.

Работы уже начались, их заказчиком выступает Техническое управление коммуникаций Праги. Пражане называют место «тропой смерти», но, к счастью, это выражение скоро утратит свою актуальность.

«Мы расширим тротуар вдоль шоссе между Главным железнодорожным вокзалом и Национальным музеем, чтобы можно было перемещаться безопасно, без страха за жизнь. Эта дорожка используется не только местными жителями, но и туристами, для которых первая встреча с Прагой начинается с прогулки с чемоданами бок о бок с машинами и автобусами. Мы не потеряем ни одной полосы движения, мы только отрегулируем их ширину», — пояснил заместитель мэра по транспорту Адам Шейнгерр.

В самой узкой точке пешеходная дорожка будет иметь ширину 175 см, в самой широкой — три метра.

Источник: praha.eu