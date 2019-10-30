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Прага отремонтирует «тропу смерти» на магистрали

Прага отремонтирует «тропу смерти» на магистрали

Марина Комарова 921 0
Начиная с конца ноября пешеходы наконец-то смогут безопасно добраться от Главного железнодорожного вокзала в Праге до района Винограды. Пешеходная дорожка у шоссе, ширина которой в некоторых местах составляет всего 30 см, будет расширена без сокращения полос движения.
Прага отремонтирует «тропу смерти» на магистрали

Работы уже начались, их заказчиком выступает Техническое управление коммуникаций Праги. Пражане называют место «тропой смерти», но, к счастью, это выражение скоро утратит свою актуальность. 

«Мы расширим тротуар вдоль шоссе между Главным железнодорожным вокзалом и Национальным музеем, чтобы можно было перемещаться безопасно, без страха за жизнь. Эта дорожка используется не только местными жителями, но и туристами, для которых первая встреча с Прагой начинается с прогулки с чемоданами бок о бок с машинами и автобусами. Мы не потеряем ни одной полосы движения, мы только отрегулируем их ширину», — пояснил заместитель мэра по транспорту Адам Шейнгерр.

В самой узкой точке пешеходная дорожка будет иметь ширину 175 см, в самой широкой — три метра.

Источник: praha.eu

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Темы
Прага транспорт Автомобили дороги
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