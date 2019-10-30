Иностранца депортировали за масштабную кражу топлива из трубопровода

В Чехии расследовали изощренный способ кражи топлива из трубопровода, придуманный тремя русскоговорящими мужчинами. На прошлой неделе суд приговорил одного из них, гражданина Латвии Олега Погорелова, к депортации из страны сроком на семь лет. Остальным удалось избежать наказания.

Фото: Hana Mikulincová

В мае прошлого года полиция задержала у трубопровода «Чепра» в Пльзеньском крае троих мужчин. Из материалов дела следует, что в трубопроводе было сделано отверстие и присоединенная к нему труба вела к заброшенному сельскохозяйственному зданию, где преступники сливали бензин. На месте полиция также обнаружила припаркованный грузовик с транспортным контейнером, в котором находилась емкость объемом примерно 30 тысяч литров. Оттуда топливо разливалось по канистрам объемом 1000 литров, рассказала пресс-секретарь полиции Дагмар Бурешова.

Схема работала довольно долго, и преступникам удалось таким образом украсть топливо на сотни миллионов крон. Они измеряли давление в трубопроводе специальными приборами, чтобы не снижать его слишком заметно.

Обвиняемый возместил расходы на ремонт трубопровода (сотни тысяч крон), а также вернул топливо в канистрах компании «Чепро». Одному из его сообщников удалось сбежать от полиции, а в отношении другого не нашлось достаточных доказательств вины.

Источник: novinky.cz