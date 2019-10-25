Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.57
USD
23.06
RUB
0.36
UAH
0.92
Энциклопедия Карта Погода
04n 13 °C
Переход на летнее и зимнее время в Европе могут отменить в 2021 году

Переход на летнее и зимнее время в Европе могут отменить в 2021 году

Марина Комарова 706 0
Согласно решению Европейского парламента, с марта 2021 года будет отменен ежегодный переход на зимнее и летнее время. Однако даже соседние страны пока не могут договориться о том, какое круглогодичное время будет введено. Таким образом, переговоры зашли в тупик.
Переход на летнее и зимнее время в Европе могут отменить в 2021 году

«В первой половине года, когда ЕС возглавляла Румыния, международные переговоры по этому вопросу никуда не сдвинулись», — сказал бывший член Европарламента Павел Свобода, который занимался данной темой.

«Мы можем только надеяться, что Финляндия, нынешняя глава ЕС, не будет пренебрегать этой проблемой. Предварительным условием для введения общеевропейского времени является то, чтобы все государства-члены пришли к соглашению. Но до этого еще далеко», — добавил он.

Согласно первоначальной инициативе, круглогодичное время должны были ввести в Европейском Союзе уже в этом году. Однако такой срок оказался совершенно нереальным.

В эти выходные жители Чехии вновь перейдут на зимнее время. Стрелки часов в ночь на воскресенье будут переведены на час назад. В бывшей Чехословакии чередование зимнего и летнего времени было введено в 1979 году. 

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
Чехия перевод времени Европарламент Европа
Читайте
по теме 
Компания Skanska начала использовать при строительстве домов переработанный бетон
25.10.2019 11:50 Экономика
Компания Skanska начала использовать при строительстве домов переработанный бетон
332 0
Милош Земан за два года похудел на 20 килограммов
25.10.2019 10:25 Экономика
Милош Земан за два года похудел на 20 килограммов
448 0
Вандалы облили краской памятник в Брно
24.10.2019 19:58 Общество
Вандалы облили краской памятник в Брно
628 0
На следующей неделе в Чехии ожидается сильное похолодание
24.10.2019 09:59 Общество
На следующей неделе в Чехии ожидается сильное похолодание
3055 0
Последние новости:
25
октября
Компания Skanska начала использовать при строительстве домов переработанный бетон
25.10.2019 11:50 Экономика
Компания Skanska начала использовать при строительстве домов переработанный бетон
332 0
Милош Земан за два года похудел на 20 килограммов
25.10.2019 10:25 Экономика
Милош Земан за два года похудел на 20 килограммов
448 0
24
октября
Вандалы облили краской памятник в Брно
24.10.2019 19:58 Общество
Вандалы облили краской памятник в Брно
628 0
ЮНЕСКО: исторический центр Праги находится под угрозой
24.10.2019 12:20 Культура
ЮНЕСКО: исторический центр Праги находится под угрозой
1499 0
На следующей неделе в Чехии ожидается сильное похолодание
24.10.2019 09:59 Общество
На следующей неделе в Чехии ожидается сильное похолодание
3055 0
Десятки тысяч людей остались в Праге без воды из-за аварии на АЗС
24.10.2019 08:55 Общество
Десятки тысяч людей остались в Праге без воды из-за аварии на АЗС
1663 0
23
октября
Посольство России в Чехии осудило осквернение почетного захоронения павших красноармейцев в Остраве
23.10.2019 18:12 Общество
Посольство России в Чехии осудило осквернение почетного захоронения павших красноармейцев в Остраве
812 1
В Праге сегодня можно будет купить чистый воздух
23.10.2019 11:26 Общество
В Праге сегодня можно будет купить чистый воздух
1131 0
Чешская почта к Рождеству готовится принять 15 млн посылок
23.10.2019 11:00 Общество
Чешская почта к Рождеству готовится принять 15 млн посылок
317 0
Брошенный камень ранил малыша в коляске
23.10.2019 09:18 Общество
Брошенный камень ранил малыша в коляске
1779 0


Мобильная версия