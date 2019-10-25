Переход на летнее и зимнее время в Европе могут отменить в 2021 году

Согласно решению Европейского парламента, с марта 2021 года будет отменен ежегодный переход на зимнее и летнее время. Однако даже соседние страны пока не могут договориться о том, какое круглогодичное время будет введено. Таким образом, переговоры зашли в тупик.

«В первой половине года, когда ЕС возглавляла Румыния, международные переговоры по этому вопросу никуда не сдвинулись», — сказал бывший член Европарламента Павел Свобода, который занимался данной темой.

«Мы можем только надеяться, что Финляндия, нынешняя глава ЕС, не будет пренебрегать этой проблемой. Предварительным условием для введения общеевропейского времени является то, чтобы все государства-члены пришли к соглашению. Но до этого еще далеко», — добавил он.

Согласно первоначальной инициативе, круглогодичное время должны были ввести в Европейском Союзе уже в этом году. Однако такой срок оказался совершенно нереальным.

В эти выходные жители Чехии вновь перейдут на зимнее время. Стрелки часов в ночь на воскресенье будут переведены на час назад. В бывшей Чехословакии чередование зимнего и летнего времени было введено в 1979 году.

Источник: novinky.cz