Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.61
USD
23.06
RUB
0.36
UAH
0.92
Энциклопедия Карта Погода
50n 9 °C
Вандалы облили краской памятник в Брно

Вандалы облили краской памятник в Брно

Марина Комарова 250 0
Зафиксирован второй за сутки акт вандализма, совершенный в Чехии в отношении мемориальных объектов, посвященных освободителям Чехословакии от нацизма. На этот раз речь идет о памятнике на почетном захоронении 328 павших красноармейцев в городском районе Брно — Кралово-Поле.
Вандалы облили краской памятник в Брно

«Решительно осуждаем очередную трусливую варварскую выходку, противоречащую элементарным нормам цивилизованного общества. На фоне в целом бережного и уважительного отношения жителей Чехии к памяти советских воинов подобные инциденты выглядят попытками внести раздор в российско-чешские отношения, скрепленные общей историей борьбы с фашистскими захватчиками. Такая тенденция, подогреваемая здесь отдельными политическими силами, не может не вызывать беспокойства», — говорится в заявлении посольства России в Чехии.

В посольстве рассчитывают, что осквернение памятников не будет терпимо восприниматься чешской общественностью, а правоохранительные органы примут действенные меры для установления и наказания виновных и для недопущения повторения атак вандалов в будущем.

Как уже сообщал 420on.cz, в ночь на 23 октября был совершен акт вандализма в отношении почетного захоронения 485 павших красноармейцев в парке Сады Коменского в Остраве. Памятник был облит красной краской.

Источник: посольство России в Чехии

Рассказать всем:
Темы
памятник Чехия Россия вандализм
Читайте
по теме 
Стену Леннона на Кампе отреставрируют за 250 тысяч крон
08.10.2019 11:06 Культура
Стену Леннона на Кампе отреставрируют за 250 тысяч крон
2308 0
МИД Чехии озвучил свою позицию по поводу переноса памятника Коневу
18.09.2019 14:20 Общество
МИД Чехии озвучил свою позицию по поводу переноса памятника Коневу
3154 0
Пространство под бывшим памятником Сталину на Летне находится в аварийном состоянии
17.09.2019 13:21 Общество
Пространство под бывшим памятником Сталину на Летне находится в аварийном состоянии
1747 0
Администрация Праги 6 проголосовала за демонтаж памятника маршалу Коневу
12.09.2019 20:19 Политика
Администрация Праги 6 проголосовала за демонтаж памятника маршалу Коневу
2001 0
Последние новости:
24
октября
ЮНЕСКО: исторический центр Праги находится под угрозой
24.10.2019 12:20 Культура
ЮНЕСКО: исторический центр Праги находится под угрозой
1001 0
На следующей неделе в Чехии ожидается сильное похолодание
24.10.2019 09:59 Общество
На следующей неделе в Чехии ожидается сильное похолодание
2080 0
Десятки тысяч людей остались в Праге без воды из-за аварии на АЗС
24.10.2019 08:55 Общество
Десятки тысяч людей остались в Праге без воды из-за аварии на АЗС
1180 0
23
октября
Посольство России в Чехии осудило осквернение почетного захоронения павших красноармейцев в Остраве
23.10.2019 18:12 Общество
Посольство России в Чехии осудило осквернение почетного захоронения павших красноармейцев в Остраве
721 1
В Праге сегодня можно будет купить чистый воздух
23.10.2019 11:26 Общество
В Праге сегодня можно будет купить чистый воздух
1050 0
Чешская почта к Рождеству готовится принять 15 млн посылок
23.10.2019 11:00 Общество
Чешская почта к Рождеству готовится принять 15 млн посылок
273 0
Брошенный камень ранил малыша в коляске
23.10.2019 09:18 Общество
Брошенный камень ранил малыша в коляске
1658 0
22
октября
Чешские железные дороги закупят 180 вагонов для скоростных поездов
22.10.2019 12:57 Экономика
Чешские железные дороги закупят 180 вагонов для скоростных поездов
766 0
Стало известно, как будут ездить трамваи по Вацлавской площади
22.10.2019 11:18 Общество
Стало известно, как будут ездить трамваи по Вацлавской площади
1459 0
В пяти из семи ресторанов и магазинов пражского аэропорта обманывали клиентов
22.10.2019 10:44 Экономика
В пяти из семи ресторанов и магазинов пражского аэропорта обманывали клиентов
3769 1


Мобильная версия