Вандалы облили краской памятник в Брно

«Решительно осуждаем очередную трусливую варварскую выходку, противоречащую элементарным нормам цивилизованного общества. На фоне в целом бережного и уважительного отношения жителей Чехии к памяти советских воинов подобные инциденты выглядят попытками внести раздор в российско-чешские отношения, скрепленные общей историей борьбы с фашистскими захватчиками. Такая тенденция, подогреваемая здесь отдельными политическими силами, не может не вызывать беспокойства», — говорится в заявлении посольства России в Чехии.

В посольстве рассчитывают, что осквернение памятников не будет терпимо восприниматься чешской общественностью, а правоохранительные органы примут действенные меры для установления и наказания виновных и для недопущения повторения атак вандалов в будущем.

Как уже сообщал 420on.cz, в ночь на 23 октября был совершен акт вандализма в отношении почетного захоронения 485 павших красноармейцев в парке Сады Коменского в Остраве. Памятник был облит красной краской.

Источник: посольство России в Чехии