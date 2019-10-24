На следующей неделе в Чехии ожидается сильное похолодание

Теплая погода, которая сопровождается температурой выше +20°C, закончится к концу этой недели. В воскресенье в Чехию придет холодный фронт, рассказала Дагмар Гонсова из компании Meteopress.

По словам Гонсовой, нынешние температуры воздуха, которые на Мораве приближаются к +25°C, примерно на семь градусов выше нормы. В пятницу утром будет сильный туман и облачно, утром температура воздуха составит +8...+12 градусов Цельсия, а днем — до 16-20 градусов выше нуля. В субботу будет в основном ясно, местами туман. Утро ожидается прохладным, максимум 8 градусов тепла, а днем потеплеет до +20°C. Теплая погода сохранится на территории республики и в воскресенье.

В понедельник в основном должно быть облачно с дождями или ливнями и утренними минимумами между +1 и +5°C. Днем прогреется максимум до +11°C. В горных районах выпадет снег.

Источник: novinky.cz