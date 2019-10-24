Десятки тысяч людей остались в Праге без воды из-за аварии на АЗС

Тысячи семей в пражских районах Жижков, Яров, Страшнице, Малешице, Вршовице и Винограды остались без питьевой воды в среду вечером после аварии на автозаправочной станции в Праге 3. Последствия аварии будут устранены в течение дня. Вода вернется во все дома до 15:00 в четверг.

Вода перестала поступать в дома в среду около 20:00 из-за крупной аварии на автозаправочной станции, расположенной на улице Коневова.

«Водоснабжение Жижкова, Ярова, части Страшниц, Малешиц, Вршовиц и Виноградов было прервано. В ночные часы подача воды постепенно возобновится, в этих районах установлены цистерны с питьевой водой», — говорится в сообщении компании «Пражский водопровод и канализация» (PVK).

По данным PVK, последствия аварии должны быть полностью устранены к 15:00.

Источник: novinky.cz