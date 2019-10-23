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В Праге сегодня можно будет купить чистый воздух

В Праге сегодня можно будет купить чистый воздух

Марина Комарова 198 0
Air Drive, первый стенд по продаже чистого воздуха в Праге, открыт 23 октября на улице Легерова. Он предназначен в первую очередь для водителей и призван обратить внимание на результаты измерений, показавших, что воздух в салоне автомобиля содержит вдвое больше вредных частиц, чем на улице.
В Праге сегодня можно будет купить чистый воздух

«Мелкие частицы пыли — невидимые убийцы. Мы их не видим, но концентрация таких частиц в городе огромна, и очень важно, чтобы мы попытались уменьшить этот показатель. Ежегодно более полумиллиона европейцев умирают от воздействия загрязненного воздуха», — заявил заместитель мэра Праги по транспорту Адам Шейнгерр.

«Многие ошибочно считают, что они лучше защищены от вредных веществ в автомобиле, чем пешеходы. Зарубежные исследования показывают, что ситуация обратная. Например, в Копенгагене концентрация выбросов в салоне автомобиля в четыре раза выше, чем в воздухе, которых вдыхают велосипедисты», — сказал Лукаш Эршил, координатор проекта. Его слова подтверждают результаты последних исследований в Праге. В автомобиле измерения показали наличие в среднем 51 600 частиц на один кубический сантиметр, а при поездке на метро или пешей прогулке — всего 27 600.

Стенд Air Drive, призванный привлечь внимание к этой проблеме, будет расположен 23 октября на улице Легерова у дома 22 (сразу за Нусельским мостом в направлении центра города) и предложит водителям ассортимент пакетиков, наполненных свежим воздухом. Каждый пакет также содержит информацию о количестве загрязняющих веществ в автомобилях и влиянии этих выбросов на здоровье. 

Источник: praha.eu

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Темы
Прага экология здоровье
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