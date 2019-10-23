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Брошенный камень ранил малыша в коляске

Брошенный камень ранил малыша в коляске

Марина Комарова 587 0
Пражская полиция расследует обстоятельства ссоры иностранцев на автовокзале у метро «Флоренс», в результате которой брошенный кем-то камень ранил двухлетнего ребенка, находившегося в коляске. Маленькую девочку, получившую травму головы, спасатели доставили в больницу.
Брошенный камень ранил малыша в коляске

Инцидент произошел во вторник. По словам свидетеля, помимо ребенка ранения получила женщина, предположительно гражданка Украины, которая села в автобус и уехала. Пока не ясно, что именно произошло на улице.

По предварительным данным, между иностранцами произошла ссора, и в это время рядом проходила женщина с коляской. Брошенный камень попал в ребенка. С ранениями на лице и травмой головы девочка была доставлена в отделение детской хирургии, сообщила пресс-секретарь полиции Эва Кропачова. По имеющейся информации, травмы могут быть более серьезными, чем предполагалось изначально. Врачи не исключают, что может потребоваться операция.

Полиция просит свидетелей, находившихся в это время у автовокзала, позвонить по телефону 158.

Источник: novinky.cz

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Темы
полиция дети вокзал Прага иностранцы
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