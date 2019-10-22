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Стало известно, как будут ездить трамваи по Вацлавской площади

Стало известно, как будут ездить трамваи по Вацлавской площади

Марина Комарова 85 0
Администрация Праги представила проект реконструкции Вацлавской площади. Если ранее планировалось, что трамваи будут ходить через центр площади, то теперь решено, что они поедут по краям — там, где сейчас ездят автомобили.
Стало известно, как будут ездить трамваи по Вацлавской площади

Реконструкция начнется в 2022 году и займет около года. В верхней части площади будут высажены деревья и расширены тротуары.

Трамваи перестали ходить по Вацлавской площади в 1980 году. На месте рельсов сегодня установлены клумбы, и всего на нескольких метрах сохранившейся колеи — исторические вагоны как напоминание.

«Рельсы не будут проходить через центр площади, как раньше. Наоборот, мы хотим создать на этом месте общественное пространство», — рассказал заместитель мэра Праги Адам Шейнгерр.

«Дороги будут разделены для автомобилей и трамваев, а центр площади предназначен для пешеходов. Там появится пространство шириной 15 метров», — добавил архитектор Владимир Вацек. 

В верхней части площади высадят аллеи, количество парковочных мест уменьшится, а центральная часть будет расширена по сравнению с первоначальным планом. 

На основании измененного проекта город подготовит документацию, необходимую для получения разрешений на зонирование и строительство. «Я ожидаю, что к концу 2021 года мы сможем получить все необходимые разрешения. В начале 2022 года мы могли бы начать строительство, а к концу 2022-го — началу 2023-го можно было бы закончить», — резюмировал Шейнгерр. Стоимость работ оценивается примерно в 250 млн крон.

Весной следующего года должна начаться реконструкция нижней части площади, от пересечения с улицами Водичкова и Йиндришска в сторону Мустека. 

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
Вацлавская площадь реконструкция Прага Чехия центр Праги транспорт трамвай
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