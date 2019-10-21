На станции метро Skalka человек упал под поезд

Об этом сообщила пресс-секретарь пражской полиции Ева Кропачова. Трагедия произошла около 5 часов утра. Пассажирам пришлось добираться на работу наземным транспортом — были организованы дополнительные маршруты трамваев и автобусов.
«Движение поездов на линии метро А восстановлено в полном объеме. Автобусы и трамваи постепенно нагоняют свое расписание», — сообщила в 7 часов утра компания ROPID, которая занимается организацией маршрутов общественного транспорта в Праге и ее окрестностях.
Полиция расследует причины несчастного случая со смертельным исходом.
Источник: novinky.cz