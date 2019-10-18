Грузовик столкнулся с цистерной на D1, участок шоссе закрыт

В пятницу утром цистерна, перевозившая асфальт, на автомагистрали D1 в тумане врезалась в грузовик. Участок шоссе около Островачице закрыт, образуются длинные пробки. В результате аварии никто не пострадал.

Шоссе закрыто между съездом №178 в районе Островачице и съездом №182 в районе Кывалки. Авария произошла около 6 часов утра. Водитель одной из машин, по словам пресс-секретаря полиции Богумила Малашека, из-за тумана в условиях плохой видимости не успел затормозить и врезался в грузовик перед ним. Тест на алкоголь у водителя был отрицательным.

Находящийся в поврежденном резервуаре асфальт не пролился на дорогу, однако пожарным пришлось ликвидирвать разлив топлива, которое попало на шоссе. На место выехали представители департамента окружающей среды.

Источник: novinky.cz