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В Чехии насчитали почти 24 тысячи бездомных, более 3 тысяч из них — в Праге

В Чехии насчитали почти 24 тысячи бездомных, более 3 тысяч из них — в Праге

Александра Кириченко 34 0
Исследование, проведенное Министерством труда и социальных дел весной этого года, показало, что в Чехии в настоящее время проживает 23 830 бездомных. Больше всего лиц без постоянного места жительства в Моравскосилезском крае и в столице.
В Чехии насчитали почти 24 тысячи бездомных, более 3 тысяч из них — в Праге

В рамках исследования была проведена перепись бездомных в 403 населенных пунктах, где проживает более половины населения Чехии, в 232 социальных приютах, 188 медицинских учреждениях и 35 тюрьмах. Полученные данные были экстраполированы на все население страны.

Выяснилось, что в Моравскосилезском крае проживает 3540 бездомных, в Праге — около 3250, в Южноморавском крае  — 2450. Меньше всего бомжей в Южночешском и Либерецком краях, менее 800. Такие люди концентрируются прежде всего в крупных городах с населением более 20 тысяч человек.

Среди тех, у кого нет постоянной крыши над головой, больше мужчин, чем женщин. Среди проживающих на улице и проводящих ночь в ночлежках мужчин 80%, в социальных приютах 38% мужчин, 30% женщин и 32% детей. Средний возраст бездомного в Чехии составляет 47 лет, при этом негде жить 2600 несовершеннолетних.

Сообщество тех, кто постоянно ночует на улицах и в ночлежках, наиболее обширно в Праге. В него входит около 2100 человек. В целом в республике примерно половина бездомных обитает на улице и столько же — в приютах, общежитиях, тюрьмах и больницах, прежде всего психиатрических.

Источник: ceskenoviny.cz 

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социальные проблемы статистика
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