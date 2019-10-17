До конца недели в Чехии будет тепло, но дождливо

В конце недели самые высокие дневные температуры будут оставаться на уровне 20 градусов Цельсия, однако возможны дожди и сильный ветер. Об этом сообщила Дагмар Гонсова из компании Meteopress.

В четверг будет ясная погода, днем температура воздуха составит от 15 до 19 градусов выше нуля.

«В пятницу в Чехии будет преимущественно облачно с утренними температурами от 7 до 11 градусов. В течение дня потеплеет до 15-19 градусов Цельсия», - сказала Гонсова.

Пасмурная погода и дожди в Чехии ожидаются в субботу. Утренние минимумы упадут до 6-10 градусов Цельсия, а днем столбик термометра поднимется до 13-17 градусов тепла, однако будет дуть сильный ветер. В воскресенье в Чехии снова будет облачно, днем температура воздуха не превысит 18-20 градусов выше нуля. Такая же погода ожидает жителей республики в начале следующей недели.

Источник: novinky.cz