Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.76
USD
23.25
RUB
0.36
UAH
0.94
Энциклопедия Карта Погода
04d 7 °C
До конца недели в Чехии будет тепло, но дождливо

До конца недели в Чехии будет тепло, но дождливо

Марина Комарова 32 0
В конце недели самые высокие дневные температуры будут оставаться на уровне 20 градусов Цельсия, однако возможны дожди и сильный ветер. Об этом сообщила Дагмар Гонсова из компании Meteopress.
До конца недели в Чехии будет тепло, но дождливо

В четверг будет ясная погода, днем температура воздуха составит от 15 до 19 градусов выше нуля.

«В пятницу в Чехии будет преимущественно облачно с утренними температурами от 7 до 11 градусов. В течение дня потеплеет до 15-19 градусов Цельсия», - сказала Гонсова.

Пасмурная погода и дожди в Чехии ожидаются в субботу. Утренние минимумы упадут до 6-10 градусов Цельсия, а днем столбик термометра поднимется до 13-17 градусов тепла, однако будет дуть сильный ветер. В воскресенье в Чехии снова будет облачно, днем температура воздуха не превысит 18-20 градусов выше нуля. Такая же погода ожидает жителей республики в начале следующей недели.

Источник: novinky.cz

 

Рассказать всем:
Темы
погода Чехия
Читайте
по теме 
В выходные в Чехию вернется лето
10.10.2019 08:59 Общество
В выходные в Чехию вернется лето
1712 0
На выходных будет холодно и дождливо
04.10.2019 09:23 Общество
На выходных будет холодно и дождливо
1319 0
На выходных в Чехии ожидаются солнечная погода и заморозки по утрам
19.09.2019 09:35 Общество
На выходных в Чехии ожидаются солнечная погода и заморозки по утрам
2699 0
На выходных в Чехии будет летняя погода
12.09.2019 14:17 Общество
На выходных в Чехии будет летняя погода
1287 0
Последние новости:
16
октября
В Чехии ужесточат правила разведения собак и кошек
16.10.2019 14:33 Экономика
В Чехии ужесточат правила разведения собак и кошек
1801 0
В Праге на стройке упал 20-метровый кран
16.10.2019 13:54 Общество
В Праге на стройке упал 20-метровый кран
548 0
Отделениям по трудоустройству могут разрешить проверять семьи, получающие пособие на жилье
16.10.2019 12:53 Экономика
Отделениям по трудоустройству могут разрешить проверять семьи, получающие пособие на жилье
569 0
Корейцы приобрели логистический комплекс Amazon в окрестностях Праги
16.10.2019 09:59 Экономика
Корейцы приобрели логистический комплекс Amazon в окрестностях Праги
922 0
15
октября
Полиция задержала на улицах Праги Микки Мауса, клоуна и скелета
15.10.2019 15:33 Общество
Полиция задержала на улицах Праги Микки Мауса, клоуна и скелета
3163 0
Украинец, при задержании которого полиция открыла стрельбу, получил 1,5 года тюрьмы
15.10.2019 12:59 Общество
Украинец, при задержании которого полиция открыла стрельбу, получил 1,5 года тюрьмы
1930 0
Туннель «Бланка» официально сдан в эксплуатацию
15.10.2019 11:25 Экономика
Туннель «Бланка» официально сдан в эксплуатацию
1145 0
Только 36% чехов довольны своей работой
15.10.2019 09:18 Экономика
Только 36% чехов довольны своей работой
817 0
14
октября
Прага закроет Либенский мост на два года
14.10.2019 14:57 Экономика
Прага закроет Либенский мост на два года
1730 0
Каждый второй чех пользуется услугами интернет-магазинов несколько раз в месяц
14.10.2019 12:10 Общество
Каждый второй чех пользуется услугами интернет-магазинов несколько раз в месяц
462 0


Мобильная версия