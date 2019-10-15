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Полиция задержала на улицах Праги Микки Мауса, клоуна и скелета

Полиция задержала на улицах Праги Микки Мауса, клоуна и скелета

Марина Комарова 1245 0
Полиция в Праге проверяет соблюдение указа об уличном искусстве, который был принят недавно и запрещает переодеваться в костюмы животных или различных персонажей, если размер костюма превышает средний рост взрослого человека. Сегодня четыре уличных артиста нарушили эти правила и были оштрафованы.
Полиция задержала на улицах Праги Микки Мауса, клоуна и скелета
«С самого утра эта проблема решается как патрулированием улиц, так и благодаря установленным видеокамерам, которые помогают нам в выявлении нарушений», — рассказала пресс-секретарь городской полиции Ирена Сейфертова.
 
Именно благодаря камере на Староместской площади полицейские заметили мужчину, на котором был костюм Микки Мауса. Он брал деньги у людей за фотографии. «Оператор отправил патруль на место происшествия. Иностранец, переодетый в костюм, был оштрафован на 1000 крон», — сообщила пресс-секретарь. Кроме того, сотрудники полиции обнаружили на улице Мостецка людей, одетых в костюмы клоуна и скелета. 
 
Указ запрещает не только переодеваться в костюмы животных или вымышленных персонажей, но и пускать гигантские мыльные пузыри в центре города. Также увеличилось количество мест, где запрещено уличное искусство в принципе.
 
Источник: seznamzpravy.cz
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Темы
Прага полиция штраф туристы
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