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Украинец, при задержании которого полиция открыла стрельбу, получил 1,5 года тюрьмы

Украинец, при задержании которого полиция открыла стрельбу, получил 1,5 года тюрьмы

Марина Комарова 803 0
Украинца Руслана Бутко, который пытался скрыться от полиции и совершил в марте 2019 года наезд на двух пешеходов в чешской столице, суд приговорил к 18 месяцам тюрьмы. Об этом заявила пресс-секретарь городского суда в Праге Маркета Пуци.
Украинец, при задержании которого полиция открыла стрельбу, получил 1,5 года тюрьмы

Бутко грозило тюремное заключение сроком до 12 лет за создание угрозы нанесения серьезных телесных повреждений двум людям, но суд посчитал его действия незначительными. В то же время он был признан виновным в вымогательстве и двойных угрозах. Согласно приговору, он будет депортирован из Чехии и два года не сможет въезжать в страну. Приговор не окончательный, прокурор его обжаловал.

46-летний Бутко не подчинился приказу полицейского выйти из машины утром 4 марта на улице Каменицка в Праге. Вместо этого мужчина разогнался, выехал на тротуар и, не пытаясь остановиться, наехал на двух пешеходов, которые оказались перед ним. Установлено, что он двигался со скоростью около 25 километров в час. Один из пешеходов отпрыгнул в сторону, упал и получил травмы, второй не пострадал. Бутко спустя некоторое время вышел из машины и попытался скрыться в парке Стромовка, где его задержала полиция.

Как сообщает Deník N, дело украинца связано с несанкционированной сдачей в аренду квартир в районе Бубенеч, которые принадлежат России. Из решения следует, что с августа 2018 года Бутко арендовал не менее трех квартир у британского агентства недвижимости PIM Management Limited, от имени которой выступал гражданин России. В приговоре утверждается, что осужденный прекратил платить россиянину арендную плату через шесть месяцев и пригрозил, что если они не договорятся, то «другие люди будут решать эту ситуацию другими методами». 

Суд также подтвердил, что Бутко в январе и феврале угрожал жильцам двух квартир, которые проводили шумные вечеринки. Так, одному он говорил, что оторвет ему голову, сломает руки и ноги и разобьет лицо, потому что «сейчас он новая администрация, просто слово, и все покинут квартиру». Другому арендатору он предположительно угрожал пистолетом.

Источник: novinky.cz

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Темы
полиция преступность Чехия Прага
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