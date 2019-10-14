Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.83
USD
23.43
RUB
0.36
UAH
0.95
Энциклопедия Карта Погода
01n 13 °C
На шоссе D1 в результате ДТП один человек погиб, десять получили ранения

На шоссе D1 в результате ДТП один человек погиб, десять получили ранения

Марина Комарова 958 0
После массовой аварии, которая произошла в районе Бенешова в воскресенье, движение по автомагистрали D1 в направлении на Прагу восстановлено. Проезд в направлении города Брно остается закрытым.
На шоссе D1 в результате ДТП один человек погиб, десять получили ранения

Авария произошла 13 октября около 19:30 на 49-м километре шоссе в направлении Брно. На автомагистрали столкнулись пять легковых автомобилей и один грузовик с цистерной, которая перевернулась и начала гореть. В результате ДТП сгорели четыре автомобиля, при пожаре погиб один человек. Спасатели оказали помощь десяти пострадавшим, из них двое раненых получили травмы средней тяжести.

Пострадал полицейский, который регулировал движение после аварии, — его сбил автомобиль. «С серьезными множественными травмами вертолет доставил его в больницу в пражских Стржешовицах», — рассказала пресс-секретарь службы скорой помощи Петра Эффенбергерова.

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
авария Прага Брно Автомобили пожар полиция
Читайте
по теме 
На автомагистрали D10 столкнулись 12 автомобилей
08.10.2019 08:48 Общество
На автомагистрали D10 столкнулись 12 автомобилей
3021 0
В Праге на два часа было остановлено движение поездов метро на линии С
09.09.2019 10:57 Общество
В Праге на два часа было остановлено движение поездов метро на линии С
2644 0
Водителю грузовика, застрявшего на железнодорожном переезде, грозит 8 лет тюрьмы
09.09.2019 09:13 Общество
Водителю грузовика, застрявшего на железнодорожном переезде, грозит 8 лет тюрьмы
1982 0
В пражском районе Угриневес поезд столкнулся с грузовиком
06.09.2019 10:20 Общество
В пражском районе Угриневес поезд столкнулся с грузовиком
2687 0
Последние новости:
14
октября
Прага закроет Либенский мост на два года
14.10.2019 14:57 Экономика
Прага закроет Либенский мост на два года
551 0
Каждый второй чех пользуется услугами интернет-магазинов несколько раз в месяц
14.10.2019 12:10 Общество
Каждый второй чех пользуется услугами интернет-магазинов несколько раз в месяц
191 0
28 октября Национальную галерею в Праге можно будет посетить бесплатно
14.10.2019 10:31 Культура
28 октября Национальную галерею в Праге можно будет посетить бесплатно
322 0
11
октября
Экологи перекрыли дорогу возле пражского ТЦ «Эдем» — полиция их задержала
11.10.2019 13:03 Общество
Экологи перекрыли дорогу возле пражского ТЦ «Эдем» — полиция их задержала
1153 0
Строительство автомагистрали D11 до границы с Польшей планируют завершить в 2026 году
11.10.2019 10:51 Экономика
Строительство автомагистрали D11 до границы с Польшей планируют завершить в 2026 году
713 0
Прощай, Карел Готт!
11.10.2019 09:05 Культура
Прощай, Карел Готт!
3559 0
10
октября
Škoda Transportation заключила контракт на поставку вагонов для варшавского метро на 8 млрд крон
10.10.2019 13:50 Экономика
Škoda Transportation заключила контракт на поставку вагонов для варшавского метро на 8 млрд крон
625 0
В Либерецком крае зафиксировано 69 случаев желтухи
10.10.2019 11:40 Общество
В Либерецком крае зафиксировано 69 случаев желтухи
758 0
Экологи готовят акции протеста в конце недели
10.10.2019 10:04 Общество
Экологи готовят акции протеста в конце недели
753 0
В выходные в Чехию вернется лето
10.10.2019 08:59 Общество
В выходные в Чехию вернется лето
1537 0


Мобильная версия