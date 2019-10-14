На шоссе D1 в результате ДТП один человек погиб, десять получили ранения

После массовой аварии, которая произошла в районе Бенешова в воскресенье, движение по автомагистрали D1 в направлении на Прагу восстановлено. Проезд в направлении города Брно остается закрытым.

Авария произошла 13 октября около 19:30 на 49-м километре шоссе в направлении Брно. На автомагистрали столкнулись пять легковых автомобилей и один грузовик с цистерной, которая перевернулась и начала гореть. В результате ДТП сгорели четыре автомобиля, при пожаре погиб один человек. Спасатели оказали помощь десяти пострадавшим, из них двое раненых получили травмы средней тяжести.

Пострадал полицейский, который регулировал движение после аварии, — его сбил автомобиль. «С серьезными множественными травмами вертолет доставил его в больницу в пражских Стржешовицах», — рассказала пресс-секретарь службы скорой помощи Петра Эффенбергерова.

Источник: novinky.cz