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В Либерецком крае зафиксировано 69 случаев желтухи

В Либерецком крае зафиксировано 69 случаев желтухи

Марина Комарова 149 0
С начала года гигиенисты в Либерецком крае сообщили о 69 случаях заболеванием гепатитом А, из которых 39 зафиксированы в городе Турнов, где эта болезнь распространяется среди бездомных и наркозависимых.
В Либерецком крае зафиксировано 69 случаев желтухи

Чешское телевидение сообщило о вспышке эпидемии желтухи в четверг со ссылкой на Яну Праттингерову, директора антиэпидемического отдела Региональной гигиенической станции Либерецкого края.

Заболевание стало распространяться среди бездомных и наркоманов в апреле, однако позже среди пациентов оказались и люди, которые не принадлежали к этим группам. За две недели сентября в Турнове было зафиксировано 26 случаев, и рост числа заболевших продолжается. Среди инфицированных есть как минимум два ученика начальной школы. Помимо Турнова эта болезнь распространяется также в Либереце и Яблонце-над-Нисоу.

«Поскольку среди заболевших есть дети, мы общаемся с руководителями школ и разрабатываем меры для предотвращения дальнейшего распространения гепатита А. Эти меры включают, например, дезинфекцию в туалетах или инструкции о том, как правильно мыть руки», — рассказала Праттингерова.

Инкубационный период у желтухи составляет 15-50 дней. В конце появляются симптомы гриппа, проблемы с кишечником. Основная профилактика — соблюдать гигиену и мыть руки. Против гепатита А существует вакцина. Полицейские Либерецкого края, которые вступают в контакт с бездомными или собирают использованные шприцы, уже привиты от этой болезни. Кроме того, прививки были сделаны нескольким десяткам бездомных.

Источник: novinky.cz

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Темы
Болезни Либерец Либерецкий край Чехия врачи дети школы прививки вакцинация
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