Экологи готовят акции протеста в конце недели

Чешское отделение организации Extinction Rebellion намерено в очередной раз обратить внимание общественности на ситуацию, связанную с изменением климата. Экологи намерены провести в Праге ряд несанкционированных акций протеста на дорогах.

«Утром и вечером в нескольких местах в Праге мы организуем “мини-блокады” на дорогах (всего семь минут), чтобы распространить информацию, которую мы считаем важной», — говорится в сообщении Extinction Rebellion, размещенном в Facebook. Где конкретно будут проходить акции, организаторы не уточнили, но сказали, что они сознательно рискуют быть задержанными полицией.

«Мы не хотим нарушать жизнь простых людей, но уже более 30 лет никто не слушает, что говорят ученые и экологи во всем мире. Мы должны донести это послание до улиц», — объяснили они свои действия.

В пятницу на Староместской площади также должна состояться акция протеста перед зданием Чешского телевидения — экологи хотят, чтобы СМИ предоставляли достоверную информацию о климате и экологическом кризисе. В субботу протесты продолжатся на Вацлавской площади.

Источник: novinky.cz