В выходные в Чехию вернется лето

В выходные и в первой половине следующей недели жители Чехии будут наслаждаться солнечной погодой, а температура воздуха превысит 20 градусов Цельсия, сообщила Дагмар Гонсова из компании Meteopress.

В четверг сохранится облачная погода, временами возможен дождь и сильный ветер. Температура во второй половине дня составит от +10 и +14°C.

В пятницу ожидается переменная облачность. Утром температура опустится до +4...+8°C, а днем потеплеет до +13...+17°C).

«В субботу в Чехию придет теплый фронт с юго-запада. Будет ясно, утром возможен туман, однако днем воздух прогреется до +19...+23°C», — рассказала Гонсова. Примерно такая же погода сохранится в воскресенье. Утром будет не более 6-10 градусов тепла, зато днем столбик термометра поднимется до 20-24 градусов выше нуля.

Метеорологи также не ожидают изменения погоды в понедельник и во вторник. Снова будет ясно, утром туман, а днем температура составит +19...+23°C. Незначительное похолодание ожидается в среду.

Источник: novinky.cz