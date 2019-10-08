На автомагистрали D10 столкнулись 12 автомобилей

Массовая авария с участием 12 автомобилей утром 8 октября заблокировала автомагистраль D10 недалеко от Праги. Некоторые автобусы ходят с серьезным опозданием, предупреждает компания ROPID.

ДТП произошло в 6:30 у съезда №3 (Радонице), недалеко от автозаправочной станции MOL. По словам пресс-секретаря полиции Евы Кропачовой, в аварии никто не пострадал. Однако движение автомобилей возможно только по одной полосе, из-за чего утром на шоссе образовались многокилометровые пробки.

Автобусные маршруты №№ 346 и 379 направлены по объездному маршруту, и задержка составляет от 30 до 45 минут. «Также с опозданием будут ходить автобусы из города Млада-Болеслав», — сообщили в ROPID.

Источник: novinky.cz