На автомагистрали D10 столкнулись 12 автомобилей

ДТП произошло в 6:30 у съезда №3 (Радонице), недалеко от автозаправочной станции MOL. По словам пресс-секретаря полиции Евы Кропачовой, в аварии никто не пострадал. Однако движение автомобилей возможно только по одной полосе, из-за чего утром на шоссе образовались многокилометровые пробки.
Автобусные маршруты №№ 346 и 379 направлены по объездному маршруту, и задержка составляет от 30 до 45 минут. «Также с опозданием будут ходить автобусы из города Млада-Болеслав», — сообщили в ROPID.
Источник: novinky.cz