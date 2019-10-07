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Врачи в Чехии получили от страховщиков сотни тысяч крон за вымышленные травмы

Врачи в Чехии получили от страховщиков сотни тысяч крон за вымышленные травмы

Марина Комарова 321 0
Около 20% страховых выплат, полученных за фиктивные травмы пациентов, получили два врача из северной Чехии. По словам прокурора, они принадлежали к организованной группе из девяти человек, которая в течение пяти лет нанесла страховым компаниям ущерб на десятки миллионов крон.
Врачи в Чехии получили от страховщиков сотни тысяч крон за вымышленные травмы
Врачам грозит до 12 лет за особо тяжкие преступления: мошенничество, ложные медицинские заключения и взяточничество.
 
Как выяснилось, обвиняемые заключили от 10 до 15 контрактов с различными страховыми компаниями для страхования отдельных лиц, чтобы получать брокерские комиссии.
 
«Затем они требовали компенсации в разных страховых компаниях, при этом письменно обещая, что клиент не потребует выплату за тот же случай у другого страховщика. Документация, представленная в страховую компанию, включала ложные медицинские заключения о происхождении, продолжительности и последствиях травмы», — сообщил источник, знакомый с подробностями дела.
 
Один из самых крупных случаев мошенничества будет рассмотрен в ноябре окружным судом в Пльзене.
«Обвинительное заключение насчитывает более трехсот страниц, а само дело — более 40 тысяч. Я изучаю его почти год», — сообщил председатель судебной коллегии Ян Шпет.
 
Криминалисты задокументировали сотни случаев выплат, необоснованно произведенных с марта 2009 года по октябрь 2014 года. Следователи оценили ущерб почти в 56 млн крон. Помимо врачей, обвинение также предъявлено нескольким страховым агентам и их сообщникам. Один из обвиняемых подтвердил мошенническую систему и признал, что был в составе этой группы.
 
«Врачи фиксировали травмы, которых никогда не было. Они включали эти данные в отчеты для страховой компании, чтобы клиенты могли получить максимально возможную компенсацию. Они также подготовили руководство для врачей с инструкциями о том, что клиент должен рассказать о последствиях своего страхового случая», — сообщил источник.
 
Источник: novinky.cz
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Темы
врачи мошенничество Чехия страховые компании страхование
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