Врачи в Чехии получили от страховщиков сотни тысяч крон за вымышленные травмы

Врачам грозит до 12 лет за особо тяжкие преступления: мошенничество, ложные медицинские заключения и взяточничество.

Как выяснилось, обвиняемые заключили от 10 до 15 контрактов с различными страховыми компаниями для страхования отдельных лиц, чтобы получать брокерские комиссии.

«Затем они требовали компенсации в разных страховых компаниях, при этом письменно обещая, что клиент не потребует выплату за тот же случай у другого страховщика. Документация, представленная в страховую компанию, включала ложные медицинские заключения о происхождении, продолжительности и последствиях травмы», — сообщил источник, знакомый с подробностями дела.

Один из самых крупных случаев мошенничества будет рассмотрен в ноябре окружным судом в Пльзене.

«Обвинительное заключение насчитывает более трехсот страниц, а само дело — более 40 тысяч. Я изучаю его почти год», — сообщил председатель судебной коллегии Ян Шпет.

Криминалисты задокументировали сотни случаев выплат, необоснованно произведенных с марта 2009 года по октябрь 2014 года. Следователи оценили ущерб почти в 56 млн крон. Помимо врачей, обвинение также предъявлено нескольким страховым агентам и их сообщникам. Один из обвиняемых подтвердил мошенническую систему и признал, что был в составе этой группы.

«Врачи фиксировали травмы, которых никогда не было. Они включали эти данные в отчеты для страховой компании, чтобы клиенты могли получить максимально возможную компенсацию. Они также подготовили руководство для врачей с инструкциями о том, что клиент должен рассказать о последствиях своего страхового случая», — сообщил источник.