Взрыв газа в поселке Ленора не был случайностью

Полиция расследует обстоятельства взрыва газа в многоквартирном доме в поселке Ленора (Прахатице), в результате которого погиб один человек и еще девять были ранены. По предварительной версии, погибший был виновником инцидента.

Взрыв газа произошел 3 октября около 4 часов утра. Многоквартирный дом был полностью разрушен, и люди остались без жилья. Полиция предполагает, что взрыв произошел по вине человека, который был найден мертвым на месте проишествия. Он разместил в доме несколько бутылок с газом, а затем поджег их. Двое пострадавших получили сильные ожоги и были доставлены в одну из пражских больниц на вертолете. Остальным медицинская помощь была оказана в местных больницах.

Сейчас пожарные приступили к разбору конструкций дома, на месте работает статик. По словам старосты поселка, скорее всего, дом придется полнонстью снести. Кроме того, придется проверить постройки, стоящие рядом.

В общей сложности было эвакуировано 19 человек, сейчас они живут у своих родственников. При содействии пожарных они смогли взять из своих квартир только самые необходимые вещи. Для пострадавших жителей открыт счет, на который можно присылать деньги. Финансовую помощь окажет и краевая администрация.

Источник: novinky.cz