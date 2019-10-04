На выходных будет холодно и дождливо

Значительное похолодание, которое принесет заморозки и дневные температуры не выше 10 градусов Цельсия, напомнит жителям Чехии, что наступила осень. В ближайшие дни ожидаются дожди, в горах уже выпал первый снег, рассказала Дагмар Гонсова из компании Meteopress.

«В пятницу будет облачно и пасмурно, временами пройдут дожди. Утром температура воздуха опустится до +2...+6°C, возможны заморозки. Днем будет около 10-14 градусов тепла», — сказала Гонсова.

В субботу ожидается облачная погода, утренний туман и проливной дождь. Днем температура воздуха поднимется до 10-14 градусов тепла. Дожди ожидаются и в воскресенье. Утром температура воздуха упадет до 2-6 градусов, а днем столбик термометра покажет не больше +8...+12°C.

Вероятно, самым холодным будет утро понедельника, когда температура не превысит 1-5 градусов выше нуля. В течение дня должно быть от +7 до +11°C. Примерно такая же погода сохранится во вторник.

Источник: novinky.cz