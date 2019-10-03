Прага может расторгнуть договор с прокатом электросамокатов Lime

Администрация чешской столицы намерена расторгнуть договор о сотрудничестве с компанией Lime, которая предоставляет в аренду электросамокаты.

Заместитель мэра Адам Шейнгерр проведет с Lime переговоры об изменении условий эксплуатации самокатов.

«Мы неоднократно общались с Lime и давали понять, что компания должна взять на себя ответственность за то, что делают ее клиенты. Несмотря на это, люди на тротуарах по-прежнему вынуждены уворачиваться от самокатов, а припаркованные самокаты блокируют зоны для пешеходов. Если такие ситуации продолжатся, нам не остается ничего другого, кроме как ввести новые правила», — сказал Шейнгерр.

Первое условие, которое будет требовать мэрия, — обязательное страхование ответственности, чтобы пострадавшее лицо немедленно получало компенсацию от страховой компании в случае причинения ущерба имуществу или здоровью. Второе — ужесточение и четкое соблюдение правил парковки электросамокатов в городе.

«Я вижу самую большую проблему в Праге 1, где улицы уже перегружены, а самокаты используются в основном туристами в качестве аттракциона. Тротуары в Праге должны оставаться безопасными, чтобы люди не прыгали в стороны от гоняющих на самокатах туристов, и родители с колясками могли спокойно передвигаться по улицам», — объяснил Шейнгерр.

«Я полностью поддерживаю заместителя мэра по транспорту в этом решении. Мы не сторонники каких-либо репрессий, но фактор безопасности жителей Праги и гостей столицы для нас критически важен. В то время, когда меморандум был заключен предыдущей администрацией Праги, проблема не была такой серьезной, как сейчас», — добавил мэр Зденек Гржиб.

Источник: praha.eu